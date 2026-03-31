Die Lusoria Rhenana hat nach einigen Reparaturen ihr Winterquartier verlassen und ist wieder im Setzfeldsee. Bis die Fahrten beginnen, dauert es aber noch.

Endlich wieder Wasser unterm Kiel! Die Lusoria Rhenana kann wieder schwimmen und das Team der Schiffsführer, die auch in diesem Jahr bei einem eingespielten Ablauf das 18 Meter lange Schiff auf dem Weg aus dem Winterquartier in der Kaserne in Germersheim bis in den Neupotzer Setzfeldsee begleitet haben, aufatmen. Die meisten kennen sich von Anfang an, seit elf Jahren. Sie helfen bei den Vorgängen des Aus- und Einkranens, sind in der Winterwerkstatt aktiv und fungieren als Schiffsführer bei den Fahrten.

Neu mit dabei sind acht Bootsmänner. Quasi noch in der Ausbildung sind sie jetzt, nach einigen Stunden theoretischem Unterricht bei Dieter Heim in der praktischen Phase. Infos zu antikem Schiffsbau und Wissen zur Römerzeit und der Natur im Auwald wurden vermittelt. Bei der Winterwerkstatt lernten sie das Schiff von Grund auf kennen.

Frisch lackiert

In diesem Winter waren dabei zwar weniger Schäden an den Holzteilen zu reparieren, aber der Lack, seit 2010 immer wieder überlackiert, musste gänzlich mit Hilfe von Heizluftpistolen entfernt werden. Danach wurde mehrfach geschliffen und immer wieder überlackiert. Eine zeitintensive Arbeit. Der neue Ökolack auf der Basis von Leinöl schützt vor Wind und Wasser. Sein größter Gegner jedoch ist die UV-Strahlung, die den Lack schädigt. Erneuert wurden auch die Dollpflöcke, die den Riemen Halt geben.

Wie in jedem Jahr begutachtete der Bootsbaumeister Matthias Helterhoff die Renovierung, legte selbst Hand an und kalfaterte neu, das heißt, er dichtete die Fugen mit Hanf und Teer ab. So wie es bereits die Römer taten.

Riemen repariert

Klar nehmen die Riemen immer den größten Schaden, da sie beim Rudern schonmal gegeneinander schlagen. Alle sind repariert und teilweise mit neuen Holzteilen ergänzt.

Getragen wird das Projekt vom Verein zur Förderung von Umweltbildung und Römischer Geschichte. Finanziert wird es ausschließlich durch Spenden der Mitglieder und der Gäste an Bord. Hilfreich sind die Sponsoren Scholpp Transporte, die das Schiff in den Setzfeldsee hieven und im Herbst wieder heraus heben und die Firma Toni Hotz welche die Fahrten zwischen der Winterwerkstatt in Germersheim und dem See in Neupotz durchführen.

Auf Tauchstation

Das schöne Wetter beim Einkranen machte zwar wieder richtig Lust zum Fahren, doch das muss noch einige Wochen warten. Denn das Schiff ist jetzt erstmal mit Wasser vollgelaufen, welches das Holz aufsaugt und so die Planken abdichtet. Wenn es soweit ist, wird das Wasser abgepumpt und die Fahrten können beginnen. Am 12. April geht es los. Die „Lehrlinge“ lernen nun bei vielen Fahr- und Anlegeübungen, das Schiff zu manövrieren.

Im letzten Jahr wurden über 200 Fahrten durchgeführt. Es gab viele Schulklassen und Betriebsausflüge, Teambuildingveranstaltungen und auch wieder mehrere Hochzeiten an Bord und eine Taufe. Schon jetzt sind drei Hochzeiten angemeldet und über 100 Gruppenfahrten. Bereits im Mai werden mehrere öffentliche Fahrten angeboten.

Neues Buchungssystem

Neu ist das bequeme Buchungssystem auf der Website lusoriarhenana.de, auf der sich Gruppen und, ganz neu, auch Einzelpersonen zu den öffentlichen Fahrten anmelden können.