Neidisch auf einen geschenkten 20-Euro-Schein war ein 49-Jähriger, der das Geschenk einem Obdachlosen nicht gönnte. Am Freitag gegen 20.20 Uhr kam es an einer Bushaltestelle an der Kreuzung Stephanienstraße/Kaiserplatz laut Polizei zur einer räuberischen Erpressung. Ein 58-jähriger Obdachloser hatte von einem Passanten einen 20-Euro-Schein erhalten. Dies wurde von dem 49-Jährigen sowie von Zeugen beobachtet. Im Anschluss entstand offenbar ein Streitgespräch, bei dem der 49-Jährige plötzlich auf den 58-Jährigen einschlug. Der 58-Jährige holte daraufhin den 20-Euro-Schein aus seiner Hosentasche und übergab diesen an den mutmaßlichen Schläger. Der 49-Jährige flüchte. Polizisten haben in jedoch wenig später entdeckt und vorläufig festgenommen.