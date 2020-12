Ein 48-jähriger Mann wurde am Sonntag gegen 00.45 Uhr von zwei männlichen Tätern in der Lindenstraße in Rülzheim überfallen. Die beiden maskierten Täter stoppten den Geschädigten und forderten ihn auf, sein Geld herauszugeben. Da der 48-Jährige kein Geld dabei hatte, schlugen und traten die Täter auf ihn ein. Dann zog einer der beiden bisher unbekannten Täter eine Schusswaffe und bedrohte sein Opfer. Als der Mann laut um Hilfe rief, ließen die Täter von ihm ab und flüchteten zu Fuß Richtung Ortsmitte. Der 48-Jährige blieb unverletzt. Eine anschließende Fahndung brachte kein Ergebnis.

Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben: beide männlich, beide etwa 18 bis 25 Jahre alt, sportliche Statur, beide komplett schwarz gekleidet mit Sturmhauben und Jogginghosen (ohne Schriftzüge). Einer der beiden Täter war 1,85 Meter groß, der andere zwischen 1,70 und 1,75 Meter. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07274 9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.