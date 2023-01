Das neue Kita-Gesetz, das seit Mitte 2021 in Rheinland-Pfalz gilt, schafft laut Bildungsministerium die Grundlagen für rund 1600 neue Stellen. Allein es fehlen die Erzieher. Das Land hat reagiert: Seit rund einem Jahr darf bis zu 30 Prozent des Personals einer Kita aus „profilergänzenden Kräften“ bestehen. Dieser Quereinstieg steht allen Berufsgruppen offen. Sie müssen „zum Profil der Einrichtung passen“, so ein Ministeriumssprecher. Sie müssen innerhalb von zwei Jahren eine Basisqualifizierung von rund 160 Unterrichtseinheiten machen, die die Erzieher-Ausbildung nicht ersetzt. Logopäden, Ergotherapeuten oder Sozialpädagogen mit Berufserfahrung und Basisqualifizierung zählen hingegen zum Fachpersonal, das 70 Prozent einer Kita ausmachen muss. Das haben Land und Träger in der Fachkräftvereinbarung festgelegt.

Unter Quereinsteigern versteht das Ministerium alle Kräfte, die einen Beruf außerhalb der Kita erlernt haben. Der Einstieg sei auch als Vertretung möglich. Eine Option ist die berufsbegleitende Ausbildung zum Erzieher/in, bei der die Azubis unmittelbar in der Kita eingesetzt werden. Sie dauert drei Jahre und wird vergütet. Das Ministerium hofft, „dass gerade gut eingearbeitete Vertretungskräfte sich durch eine Ausbildung weiterqualifizieren.“

Die berufsbegleitende Erzieher-Ausbildung können nicht nur Quereinsteiger, sondern auch Berufsanfänger neben der Vollzeitschule wählen. 2021/22 waren 2241 Schüler/innen in berufsbegleitenden Ausbildung und 3701 in der regulären (Fachschule mit anschließendem Berufspraktikum). Seit Inkrafttreten des neuen Kita-Gesetzes werden Azubis nicht mehr auf den Personalschlüssel angerechnet.

Wie viele Quereinsteiger derzeit in rheinland-pfälzischen Kitas arbeiten, kann das Land nicht beziffern, da Arbeitgeber die Träger sind. Derzeit werde ein Monitoring aufgebaut, das 2023 darüber Auskunft geben soll. Wie viele offene Stellen aktuell in Kitas im Kreis Germersheim ausgeschrieben sind, kann wiederum der Kreisverwaltung nicht angeben: „Das Landesjugendamt macht gerade eine Abfrage bei den Kita-Trägern dazu, die der Kreisverwaltung als Bedarfsplanungsbehörde dann zur Verfügung gestellt werden soll“, heißt es aus dem Kreishaus.