Mit Uwe Emnet (Lustadt), Karl Jäger (Rülzheim), Guillermo Ludueña (Landau) und Schatzmeisterin Karin Marsiske (Jockgrim) werden nun drei Jahre lang vier Sprecher an der Spitze des Vorstands der BUND-Kreisgruppe Südpfalz stehen. Das ist das Ergebnis der Neuwahlen bei der Mitgliederversammlung des Umweltschutzverbands. Dabei wurden Guido Werner (Neuburg) und Regine Deutsch (Landau) zu Beisitzern gewählt. Der bisherige Vorsitzende, Armin Osterheld, wurde verabschiedet. Ulrich Mohr, langjähriger Pressesprecher der Kreisgruppe und ehemaliger BUND-Landesvorsitzender forderte zu einem „langwierigen aber umso wichtigeren Dialog zum Schutz der Umwelt ein“. Die BUND-Kreisgruppe Südpfalz pflegt die Ausgleichsflächen „Am Birnbach“ in Landau, den Wildkatzen-Wanderkorridor zwischen Bienwald und Pfälzerwald und engagiert sich neben dem Natur- und Artenschutz für die Themen ÖPNV, erneuerbare Energien und Flächenschutz. Weitere Infos per E-Mail: suedpfalz@bund-rlp.de.