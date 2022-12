Die Polizei sucht den Fahrer eines Quads, der nach einem Unfall flüchtete. Am Dienstagmittag befuhr der bislang unbekannte Quadfahrer die L539 in Richtung Bellheim. Aufgrund fehlender Beleuchtung wurde er von einem entgegenkommenden Autofahrer, der in die Straße „In der Fellach“ abbiegen wollte, übersehen. Es kam zu einer Kollision, nach der sich der Quadfahrer schnell vom Unfallort entfernte. Das Quad war in den Farben Schwarz und Orange lackiert und der geflüchtete Fahrer trug einen weißen Helm. Hinweise an die Polizeiinspektion Germersheim unter der Telefonnummer 07274 9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de.