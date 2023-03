Mit kleinen Events und Veranstaltungen soll die Attraktivität des Pyramidenmarktes auf dem Karlsruher Marktplatz erhöht werden. Immer samstags von 11 bis 18 Uhr gibt es eine Auswahl an den verschiedensten Imbissangeboten. Ergänzt wird das Angebot durch den Blumenmarkt sowie einzelne Kunsthandwerkerstände. Für Ostersamstag, 8. April, ist der Besuch des Osterhasen angekündigt. Es hat kleine Geschenke für die Kinder dabei. Laut Ankündigung wird auch Musik, Kinderschminken und Ballonkunst angeboten. Am Samstag, 1. April, sorgt Rüdiger Wolf ab 13 Uhr mit seiner Band Acoustic Soul für musikalische Unterhaltung auf dem Marktplatz. Und beim Abendmarkt am Mittwoch, 5. April, spielt das Akustik-Duo Danny & the Boy. Der Abendmarkt findet jeden Mittwoch von 16 bis 20 Uhr statt.