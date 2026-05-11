Die Kreisverwaltung Germersheim investiert in Klimaschutz: Die Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher an der IGS Rülzheim wurde fertiggestellt. Sie ist Teil einer Strategie.

Mit der Inbetriebnahme einer Photovoltaikanlage (PV-Anlage) samt Batteriespeicher an der Integrierten Gesamtschule (IGS) Rülzheim arbeitet der Landkreis Germersheim weiter an seiner Energie- und Klimaschutzstrategie. Die Anlage verfügt über eine Leistung von 95,23 Kilowatt-Peak und wird durch einen Batteriespeicher mit einer Kapazität von 50,4 Kilowattstunden ergänzt.

„Gerade Schulen sind ideale Standorte, um erneuerbare Energien zu nutzen und jungen Menschen zu zeigen, wie nachhaltiges Handeln ganz praktisch aussehen kann“, erklärt Landrat Martin Brandl (CDU) laut Mitteilung. Der Batteriespeicher wurde über das Kommunale Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation des Landes Rheinland-Pfalz (Kipki) finanziert.