Rülzheim PV-Anlage samt Batteriespeicher an IGS Rülzheim fertig
Mit der Inbetriebnahme einer Photovoltaikanlage (PV-Anlage) samt Batteriespeicher an der Integrierten Gesamtschule (IGS) Rülzheim arbeitet der Landkreis Germersheim weiter an seiner Energie- und Klimaschutzstrategie. Die Anlage verfügt über eine Leistung von 95,23 Kilowatt-Peak und wird durch einen Batteriespeicher mit einer Kapazität von 50,4 Kilowattstunden ergänzt.
„Gerade Schulen sind ideale Standorte, um erneuerbare Energien zu nutzen und jungen Menschen zu zeigen, wie nachhaltiges Handeln ganz praktisch aussehen kann“, erklärt Landrat Martin Brandl (CDU) laut Mitteilung. Der Batteriespeicher wurde über das Kommunale Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation des Landes Rheinland-Pfalz (Kipki) finanziert.
Nach ersten Berechnungen wird die Anlage jährlich rund 97.500 Kilowattstunden Strom erzeugen. Rund 60 Prozent davon können direkt vor Ort an der Schule genutzt werden, heißt es in der Mitteilung weiter. Der Rest wird in das öffentliche Netz eingespeist. Außer einer Ersparnis bei den Stromausgaben trägt das Projekt zur jährlichen CO2-Reduktion von etwa 35,5 Tonnen bei. „Die Investition in Photovoltaik reduziert nicht nur unsere Abhängigkeit von schwankenden Energiemärkten, sondern schont auch langfristig den Kreishaushalt“, erklärt Brandl.