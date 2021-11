Eine neue Putenstallanlage mit zwei Futtersilos und einem Flüssiggastank will der Klosterhof im Klosterfeld errichten. Ziel des Projekts ist laut CDU-Sprecher Marco Humbert die Verbesserung des Tierwohls. Das Fleisch der dort aufwachsenden Puten könne im Handel mit dem Siegel „Haltungsform drei“ (Außenklima) verkauft werden. Die bereits bestehende Anlage entspreche nur Haltungsform zwei (Stallhaltung Plus). Der Ortsgemeinderat hat das Projekt einstimmig abgesegnet. Derzeit wird geprüft, ob das Vorhaben privilegiert, der Bau im Außenbereich also erlaubt ist.