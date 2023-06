Der Puppenpalast Saarbrücken gibt unter Leitung von Michael Henne ein Gastspiel im katholischen Pfarrzentrum. Die Vorführung in Rülzheim dreht sich um das Märchen „Rumpelstilzchen“, aber auch um die Puppen von Kasper, das Krokodil und Carlos den Raben. Sie ist Teil der Tournee des Theaters zu seinem 20. Jubiläum. Laut Veranstaltern wird die Geschichte mit handgefertigten Holzhandpuppen aufgeführt, auch eine Puppenburg und Spezialeffekte sollen zum Einsatz kommen. Das Stück dauert ungefähr eine Stunde. Danach können die Kinder Fotos von sich und den Puppen machen lassen.

Das Gastspiel findet am Donnerstag, 22. Juni, um 17 Uhr im katholischen Pfarrzentrum am Deutschordensplatz statt. Tickets gibt es an der Tageskasse und im Vorverkauf (E-Mail an HenneShow@gmx.de): regulär 11,50 Euro, ermäßigt 10,50 Euro und für Kinder unter zwei Jahren sechs Euro. Weitere Informationen sind auf der Facebookseite des Puppenpalasts zu finden.