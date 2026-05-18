Ein Garten wird zur Bühne: Schauspielerin Felix S. Felix und Puppenspielerin Claudia Olma machen Station in Rheinzabern.

Seit vergangenem Sommer ist das Herxheimer Chawwerusch-Theater mit dem Stück „Etwas im Busch“ in Gärten der Pfalz unterwegs. Das nächste Gastspiel findet am Sonntag, 31. Mai, im Privatgarten an der Römerstraße 6 in Rheinzabern statt. Die Schauspielerin Felix S. Felix und die Puppenspielerin Claudia Olma kommen in den Garten von Barbara und Jürgen Eichenlaub. Sie schlüpfen in die Rollen der witzigen Gärtnerinnen Rosa und Jasmin.

In ihrer paradiesischen Gartenlesung nehmen die beiden professionellen Schauspielerinnen sprichwörtlich kein Blatt vor den Mund, wenn sie über leblose Schottergärten, passionierte Gartenzwergsammler oder paranoide Unkrautbekämpfer erzählen. Dialoge aus der Feder von Walter Menzlaw spannen den roten Faden durch das Stück. Claudia Olma zaubert visuelle Höhepunkte mit den von ihr entworfenen Puppen. Auch das Publikum darf hin und wieder mitspielen.

Info

Sonntag, 31. Mai, Beginn 11 Uhr. Bei schlechtem Wetter fällt die Vorstellung aus. Karten: 16 Euro, Vorverkauf unter beet-theater@gmx.de, per WhatsApp an 0174 8999122 oder an der Tageskasse.