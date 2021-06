Aufatmen bei den Fußballfans! Genau rechtzeitig zur EM kann es wieder „Public Viewing“ geben. Darauf haben viele gehofft, aber nur der Rückgang der Inzidenzwerte, nicht nur im Kreis Germersheim, hat es möglich werden lassen. Als erster Verein im Kreis öffnet der TuS Schaidt dafür seine „Grenzgrabenhalle“.

Zunächst bei allen Spielen mit Beteiligung der deutschen Nationalmannschaft, möglicherweise auch zu weiteren Begegnungen, sicherlich auch bei den Viertel- und Halbfinalspielen und beim Endspiel können rund 100 Personen an den 20 Tischen im offenen Anbau an das Clubhaus die Übertragungen verfolgen, ihrer Mannschaft die Daumen drücken und gute Tipps geben. Und natürlich wird der TuS Schaidt die Gäste auch bewirten, wie Vorsitzender Gernot Sambach auf Anfrage mitteilt.

Los geht es am kommenden Dienstag mit dem Auftaktspiel der deutschen Nationalelf gegen den derzeitigen Weltmeister aus Frankreich. Das Spiel wird ab 21 Uhr übertragen. Die Grenzgrabenhalle ist ab 19.30 Uhr geöffnet. Auch bei den folgenden „Public Viewing“-Abenden öffnet man eineinhalb Stunden vor Spielbeginn. Wenn also Deutschland gegen Portugal spielt, ist die Halle schon um 16.30 Uhr bewirtschaftet. Alle Vorschriften zur Bekämpfung der Corona-Pandemie werden, so Vereinsvorsitzender Sambach, streng eingehalten. Wer kommt, müsse sich daran halten. Es sei doch sehr erfreulich, endlich wieder mit anderen im Freien etwas erleben zu dürfen.