Wieder ein Lockdown, ausgerechnet im tristen November. Was kann man also tun, wenn einem die Decke auf den Kopf fällt, gute Bekannte seltsame Ansichten teilen und die Familie im Homeoffice nervt? Marcella Altherr, Leiterin der Psychosomatischen Abteilung an der Asklepiosklinik Germersheim, gibt konkrete Tipps gegen den Corona-Blues.

Der erste Lockdown im Frühjahr fühlte sich noch so an, als könnte man einfach für ein paar Wochen die Pausentaste drücken. Danach würde das Leben schon weiter gehen. Aber auf Langstrecke