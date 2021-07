Einen offenbar psychisch beeinträchtigten 58-Jährigen konnte das Spezialeinsatzkommando (SEK) Baden-Württemberg am Mittwochmittag in einer Wohnung in der Luisenstraße festnehmen. Der 58-Jährige bedrohte zunächst gegen 11.30 Uhr einen Mitbewohner mit einer Machete. Anschließend randalierte er in seinem Zimmer und stieß immer wieder Drohungen aus. Auf Kontaktversuche seitens der Polizei reagierte der Mann nicht. Da nicht auszuschließen war, dass er neben der Machete noch andere Waffen in seinem Zimmer aufbewahrt und er sich selbst und Mitbewohner gefährdet, wurden die Spezialkräfte verständigt. Die Luisenstraße wurde zwischen der Marienstraße und Wilhelmstraße gesperrt. Vorsorglich wurden Rettungsdienst und Feuerwehr vor Ort bereitgehalten. Der 58-Jährige konnte schließlich gegen 13.15 Uhr festgenommen und in eine Fachklinik gebracht werden.