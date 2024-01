Vor den Fasnachtern liegt in diesem Jahr eine kurze Saison. In der Südpfalz wurden am vergangenen Wochenende die erste Prunksitzungen gefeiert. Wir zeigen Impressionen aus Hördt.

Prunksitzung des Karnevalvereins »Die Benserobber« in Hördt: Auch so sieht ein Saarländischer Schultag aus. Foto: Iversen