Fast auf den Tag genau ein Jahr ist es her, als sich in einer Shisha-Bar eine Gewaltorgie abspielte. Nach Messerstichen landen zwei Männer im Krankenhaus. Die Angeklagten müssen sich wegen Totschlags verantworten.

Am Freitag begann vor dem Landauer Landgericht der Prozess gegen zwei der mutmaßlichen Täter. Für das Strafverfahren gegen die beiden Männer im Alter von 28 und 30 Jahren hat das Landgericht ein strammes Programm angesetzt: in 13 Sitzungen sollen 60 Zeugen gehört werden. Der Auftakt am Freitag brachte das Gericht in 20 Minuten über die Bühne.

Weil einer der Verteidiger fehlte, blieb es bei der Verlesung der Anklageschrift durch den Staatsanwalt. Die Anklage lautet versuchter Totschlag. Laut Staatsanwaltschaft hatte sich in der Shisha-Bar in der Nacht vom 26. März 2022 eine Geburtstagsgesellschaft eingefunden. Das spätere Opfer, unabhängig von der Gruppe vor Ort, habe einer der feiernden Frauen Komplimente gemacht und ihr ins Haar gefasst. Das brachte Teile der Geburtstagsgesellschaft in Rage, die den Mann lautstark zum verlassen der Bar aufforderte.

Schläge, Tritte, Messerstiche

Dem wollte er aber nicht nachkommen. Auf eine Aufforderung des Barbetreibers, jetzt das Feld zu räumen, reagierte er mit Provokationen und zog die Situation ins Lächerliche. Später entschuldigte sich der Täter wohl am Geburtstagstisch, konnte aber die Wogen damit nicht glätten. Richtung Mitternacht eskalierte die Situation: Circa acht Personen, darunter die beiden Angeklagten und Teile der Geburtstagsgesellschaft, gingen brutal auf den Mann und einen Begleiter los, verteilten Schläge, Tritte und Messerstiche. Dabei wurde der Mann, der hauptsächlich den Zorn der Angreifer auf sich gezogen hatte, lebensgefährlich verletzt. Er landete später mit mehreren Stichverletzungen am Kopf und Oberkörper auf der Intensivstation. Das zweite Opfer erlitt neben Schlägen eine Schnittverletzung am rechten Unterarm.

Rettung durch Polizei

Auch als die Opfer versuchten, die Flucht zu ergreifen, ließen die Angreifer nicht von ihnen ab. Ihre Rettung war es, dass sich die Shisha-Bar in der Nähe der Germersheimer Polizeiinspektion befindet. Als sich das Geschehen nach draußen verlagert hatte, bekam die Polizei Wind von dem Angriff. Die Täter flohen zunächst, konnten später aber teilweise ermittelt werden. Gegen manche der Angreifer laufen gesonderte Verfahren, andere werden noch immer gesucht. Eine Verteidigerin gab an, dass sich die Angeklagten beim Termin am kommenden Freitag über ihre Anwälte zu der Sache äußern wollen. Dann sollen auch die Opfer als Zeugen gehört werden.