Bei der Verhandlung um den brutalen Angriff eines Bandenmitglieds am Rande einer Beerdigung in Germersheim kam am zweiten Verhandlungstag Licht ins Dunkel. Es ging wohl um einen Konflikt um ein Tattoostudio, einen fehlgeschlagenen Vermittlungsversuch und um Rache. Zeugen wurden bedroht.

Die Zuhörer hatten den ersten Verhandlungstag nicht viel schlauer verlassen, als sie gekommen waren. Sowohl das Opfer als auch der Täter hatten sich nicht geäußert. Dagegen gab es am zweiten