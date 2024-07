Wenn das Thema „provisorischer Kreisel in Maximiliansau“ auf der Tagesordnung stand, ging es im Stadtrat Wörth meist heiß her. Auch im Ortsbezirk ließ „der Schandfleck“ niemand kalt. Bald wird der Kreisel nun Geschichte sein.

In der Stadtratssitzung am Dienstagabend verkündete Bürgermeister Steffen Weiß (Freie Wählergemeinschaft), dass der provisorische Kreisel an der Kreuzung Cany-Barville-Straße/Pfortzer Straße abgeräumt werde. Anschließend werde eine abknickende Vorfahrt eingezeichnet. Diese führt von Hagenbach kommend in die Cany-Barville-Straße. Im März hatte die SPD-Fraktion einen entsprechenden Prüfauftrag in den Stadtrat eingebracht, den dieser einstimmig angenommen hatte. Inzwischen hätten die Abstimmungen mit Straßenverkehrsbehörde und Polizei stattgefunden. „Noch in den Sommerferien sollen die Markierungen aufgetragen werden“, kündigte Weiß an.

Hintergrund der Maßnahme

2018 war der Kreisel im Vorgriff auf die Sanierung der Rheinbrücke eingerichtet worden. Der Kreisel sollte eine Vorbereitung für den Aufbau von zwei Schranken an dieser Stelle sein. Eine sollte die Cany-Barville-Straße, die andere die Pfortzer Straße morgens für den Durchfahrtsverkehr sperren. Denn bei Staus auf der Rheinbrücke bricht der Verkehr in Maximiliansau regelmäßig zusammen. Viele Autofahrer nutzen den Ortsbezirk, um abzukürzen. Die Schranken kamen nie, der provisorische Kreisel blieb.

Die gelben Straßenmarkierungen sind nur noch rudimentär vorhanden, auch Warnbaken und Schilder wurden im Laufe der Zeit weniger. Nicht alle Autofahrer halten sich dort an die Verkehrsregeln. Kurzum: Es besteht dringender Handlungsbedarf.

Zukünftiger Ausbau der Cany-Barville-Straße

In den Plänen für den Ausbau der Cany-Barville-Straße ist an dieser Stelle ein Kreisel vorgesehen. Der Ausbau sollte 2024 oder 2025 beginnen. „Im aktuellen Haushalt sind nur Planungskosten enthalten, im Doppelhaushalt für 2025 und 2026 müssen wir das Geld für den Ausbau einstellen“, sagt Weiß auf RHEINPFALZ-Anfrage. Der Bürgermeister betont, dass für die jetzige Lösung mit der abknickenden Vorfahrt kaum Geld ausgegeben werde. „Wir räumen alle ab. Dann brauchen wir lediglich ein bisschen Farbe für die Markierungen.“ Über die Details, wie die Cany-Barville-Straße ausgebaut werden soll und ob an dieser Stelle ein Kreisel eingerichtet werde oder nicht, müsse der Stadtrat noch entscheiden.