Germersheim. „Intermezzo – der Südpfalz-Talk“ heißt ein neues Angebot der protestantischen Kirche Germersheim. Es handel sich dabei um eine Podcast-Reihe mit Menschen aus der Südpfalz.

„Intermezzo - der Südpfalz-Talk“ startet am Samstag, 11. März, und verspricht interessante Gespräche mit Menschen aus der Nachbarschaft bei einer Tasse Kaffee oder Tee. In dem Podcast sprechen Menschen aus der Nachbarschaft über ihr Leben, Gott und die Welt. „Wir wollen erfahren, was diese Menschen bewegt, welche Geschichten sie zu erzählen haben und welche Gedanken sie teilen möchten“, informiert das Dekanat. Dabei gehe es um die großen Fragen des Lebens genauso wie um die kleinen Alltagsgeschichten, die uns alle verbinden.

Den Auftakt der Podcast-Reihe am Wochenende macht die Bellheimer Pfarrer Melanie Dietrich. „Intermezzo - der Südpfalz-Talk“ erscheint jeweils zum Anfang eines Monats und ist überall dort zu hören, wo es Podcasts gibt.