Eine Promotion-Aktion der Rap und Hip-Hop Gruppe ,„HoodBlaq“ aus Ludwigshafen sorgte am Freitagnachmittag für teils erhebliche Beeinträchtigungen des Verkehrs in der Karlsruher Innenstadt sowie zu einem Polizeieinsatz.

Die Gruppe „HoodBlag“ hatte im Vorfeld in den Sozialen Medien angekündigt, für einen Promotion Auftritt an den Rondellplatz in der Karlsruher Innenstadt zu kommen. Daraufhin versammelten sich mehrere Hundert überwiegend jugendliche Fans der Rapper offenbar spontan gegen 14 Uhr in diesem Bereich.

Die Versammlung sorgte laut Mitteilung der Polizei für teils erhebliche Beeinträchtigungen des Straßen- und Bahnverkehrs. Eine größere Anzahl von Polizeibeamten sei im Einsatz gewesen.

Kein Respekt vor der Polizei

Im Verlauf seien mehrere Beamte sowie Polizeidiensthunde aus der Gruppe heraus körperlich angegangen worden. Dieser Gruppe wurde ein Platzverweis erteilt. Laut Polizei war erst gegen 17 Uhr war eine deutliche Abwanderungsbewegung erkennbar. Die Polizei lässt nun prüfen, ob die Verantwortlichen der Aktion für die entstanden Kosten des Polizeieinsatzes aufkommen müssen.

Derzeit ist nicht bekannt, ob auch Unbeteiligte geschädigt oder verletzt wurden. Zeugen und Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter 0721 666-3311 zu melden.

Info

Die sechs Mitglieder von „HoodBlaq“ kommen alle aus dem Ludwigshafener Stadtteil Hemshof, einem migrantisch geprägten Stadtteil. Auch die Vorfahren der Mitglieder der Gruppe stammen aus verschiedenen Ursprungskulturen, so Somalia, Jamaika, Marokko, Kamerun und Togo. Die Rapcrew tritt ausschließlich maskiert auf, meist mit Bandanas und Sturmhauben.