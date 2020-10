In der Nacht auf Freitag wurde von einem Zeugen beobachtet, wie ein Pkw-Fahrer in Stutensee mehrfach von der Fahrbahn abkam. Gegen 0.20 Uhr fuhr ein 19-Jähriger auf der Landesstraße 558 von Friedrichstal in Richtung Spöck. Auf dem Weg touchierte er vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung gleich mehrfach an unterschiedlichen Stellen die dortigen Leitplanken. Der Fahrer wurde später von den Beamten des Polizeireviers Waldstadt an seiner Wohnanschrift angetroffen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von nahezu 1,6 Promille. Der Sachschaden am Auto beträgt ungefähr 6000 Euro, an den beschädigten Leitplanken ungefähr 400. Der junge Fahrer musste die Beamten mit auf das Revier begleiten und erst einmal seinen Führerschein sowie eine Blutprobe abgeben.