Roland Prütting engagiert sich im Seniorenbeirat. Ein zentrales Telefon verbindet Hilfesuchende und Helfer.

„Da machen wir mit, wir werden schließlich auch mal alt und im Dorf muss man zusammenhalten“. An diesen Entschluss können sich Marga und Roland Prütting noch gut erinnern, als sie von dem Projekt „Gemeinsam älter werden zu Hause – heute, morgen und in Zukunft“ erfuhren. Die Verbandsgemeinde Hagenbach war damals als Modellgemeinde ausgewählt worden, und in Folge hatte sich 2013 auf Prüttings Initiative hin in Scheibenhardt ein Seniorenbeirat etabliert. Er berät den Gemeinderat bei Entscheidungen, von denen ältere Menschen betroffen sind, wobei „Bürgermeister Edwin Diesel stets ein offenes Ohr für Belange seiner Bürger hat“, bestätigen Marga und Roland Prütting.

Den Worten folgen Taten

Den Worten folgten Taten, weiß Ortsbürgermeister Edwin Diesel zu berichten: „Wir sind die Dinge sehr strukturiert angegangen, hier kam Roland Prütting sicher seine frühere berufliche Tätigkeit zugute, denn seine Vorschläge sind umsetzbar, durchdacht und finden Zuspruch“. Zunächst wurde in einer Umfrage im Dorf festgestellt wurde, wer welche Hilfe braucht und andererseits wer welche Hilfen anbieten kann. Erfreulich entwickelte sich das Angebot der Hilfen (nicht nur für ältere Menschen): Babysitting, Besuchsdienst und Haustier-Betreuung, Reparaturhilfe und Fahrdiensten zum Arzt oder Einkaufen. Inzwischen sind es ganz überwiegend Fahrten zum Arzt- und Krankenhaus-Behandlungen. Erwartet wird eine Aufwandsentschädigung von 30 Cent/Kilometer und eine rechtzeitige Anmeldung.

Denn die Helfer werden über ein zentrales Telefon koordiniert. Hinter der Telefonnummer 07277 7969029 verbirgt sich ein Anrufbeantworter, auf dem Name, Telefonnummer und Anliegen hinterlassen werden können. Der Anrufbeantworter wird mindestens einmal täglich abgehört und ein Mitglied des Seniorenbeirats setzt sich mit den Anrufenden in Verbindung um Einzelheiten zu klären. Die Helfer wiederum sind automatisch in einem Reihum-System organisiert, so ist die Belastung gleichmäßig verteilt und jeder weiß, wann er im Einsatz ist.

Gemeinsames Mittagessen

Wie sich in Umfragen immer wieder auch zeigt, wollen die Menschen auch im Alter in ihrer Wohnumgebung bleiben. Dass niemand vereinsamt und die Menschen im Ort zusammenkommen, wird vom Seniorenbeirat einmal monatlich ein gemeinsames Mittagessen angeboten. Organisiert und zubereitet wird es hauptsächlich von Maria Benz und Ruth Herberger, gerne helfen hier auch ältere Mitbürger mit. Beliebt sind die Aktionen „Kita trifft Ü-60“, sowie gesellige Nachmittage mit Musik, wie kürzlich an der Grillhütte.

Einmal jährlich gibt es einen Ausflug und zusammen mit den Gemeinden wird außerdem ein gemeinsames Treffen mit den Senioren und Bürgern von Scheibenhard/Elsass initiiert, „noch ist die Verständigung in pfälzisch und elsässisch vollkommen unproblematisch“, wird berichtet.

Homepage betreut

Roland Prütting betreut außerdem die Homepage des Seniorenbeirates und mit Edwin Diesel zusammen die Hompage der Gemeinde. „Ich wüsste nicht, wer dies alles besser machen könnte als Roland Prütting“, lobt Dr. Gabi Meurer, ebenfalls Mitglied des Seniorenbeirates das Engagement des 1. Vorsitzenden. Prütting war außerdem 15 Jahre Mitglied des Gemeinderates und in Ausschüssen tätig.

Für sein vielseitiges ehrenamtliches Engagement bekam er auf Vorschlag von Bürgermeister Edwin Diesel Mitte Juli die höchste Auszeichnung des Landes, die rheinland-pfälzische Landesehrennadel verliehen. „Das war für mich vollkommen überraschend“, kommentiert Prütting die Ehrung. „Die Hilfe ist ohne die vielen fleißigen wohlwollenden Menschen nicht möglich, ich nehme die Ehrennadel stellvertretend für den Seniorenbeirat und das ganze Helferteam entgegen“.

Zum Seniorenbeirat gehören außer Prütting Maria, Peter und Karl-Heinz Benz, Marion Förster, Dr. Gabi Meurer und Karin Stephany.

Info

seniorenbeirat.scheibenhardt.de