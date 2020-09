Das Projekt „KlimawandelAnpassungsCOACH.RLP“ der Stiftung für Ökologie und Demokratie ist für den Deutschen lokalen Nachhaltigkeitspreis „ZeitzeicheN“ nominiert. Der Preis wird am 16. September in Nürnberg vergeben. Das Stiftungsprojekt ist in der Kategorie „Nachhaltige Gemeinde-, Stadt- und Regionalentwicklung“ nominiert.