1250 Jahre Zeiskam – das will gefeiert werden. Wird es auch mit großem Programm und viel Musik am kommenden Wochenende, und zwar unter dem Motto: „Zäskäm lebt – die Zwewwl bebt“.

Gefeiert wird im Zwiebeldorf vier Tage lang: von Freitag, 21., bis Montag, 24. Juni. Zwei Bühnen stehen in der Pfalzstraße und am Rathaus, die jeweils ab 20 Uhr beziehungsweise 19 Uhr bespielt werden. Als historische Festbühne dient darüber hinaus der Pfarrhof in der Kronstraße 39, wo freitags und samstags jeweils ab 18.30 Uhr und sonntags ab 11.30 Uhr Blasmusik gespielt wird von den Musikvereinen aus Jockgrim, Rülzheim, Hördt und Bellheim sowie von der Kolpingskapelle Herxheim und den Gommersheimer Dorfmusikanten.

Ehrenamtspreis-Verleihung

Die feierliche Festeröffnung beginnt am Freitag, 17 Uhr, auf der Bühne am Rathaus. Dort wird das Bundesratsmitglied Alexander Schweitzer (SPD) eine Festrede halten. Ferner wird erstmals der Ehrenamtspreis „Die goldene Zwiebel“ an eine Person verliehen, die die Bürger vorschlagen konnten. Später spielt dort „7 Days Wonder“ Rockmusik der 60er bis 90er Jahre. Auf der Bühne in der Pfalzstraße treten „Rokko Rubin & die Schlagerjuwelen“ auf.

Am Folgeabend stehen dort die Pfalzrocker „Fine R.I.P.“ auf der Bühne. Auf der am Rathaus wollen „Timeless Tunes“ mit zeitlosen Songs für „Good Vibrations“ sorgen. Am Sonntagabend spielen an selber Stelle „Red Hott“ sogenannten „progressive Rock“ der vergangenen 50 Jahre. Ebenfalls am Sonntag stehen bereits ab 16 Uhr „Lou & Matt“ auf der Bühne in der Pfalzstraße, um „gechillte Songs“ vorzutragen bevor um 20 Uhr die „Music Heroes“ Rock, Pop und Soul erklingen lassen. Am Montag ist nur auf der Bühne in der Pfalzstraße etwas zu hören, wenn „The Bombshells“ aufspielen.

Offene Gärten

Musik, und zwar von „Quetio Marcam“, erklingt aber auch im Hof von evangelischer Kirche, Kita und Kirchenbauverein, wo sonntags ab 14 Uhr Betrieb ist. Nicht nur hier wird ein Kinderprogramm geboten. Live-Musik aus den 70ern geboten wird bei Otto Reichert in der Friedhofstraße, der an allen vier Tagen seinen Garten öffnen und Getränke anbieten wird. Ihren Garten in einem Seitenast der Friedhofstraße öffnen und zum Verweilen einladen werden sonntags auch Rosemarie und Heinz Lechner.

„Ohren auf!“, heißt es auch beim einstündigen Podcast-Ortsrundgang, der am Samstag, um 17 Uhr an der katholischen Kirche startet.

Alle Jubiläumsfeierlichkeiten stehen – im Zwewwldorf selbstverständlich – im Zeichen der Zwiebel. Archivfoto: dpa

Weil nicht nur die Ohren auf ihre Kosten kommen sollen, gibt es an elf übers Dorf verteilten Stationen reichlich feste und flüssige Nahrung. Neben Flammkuchen und Pfälzer Spezialitäten gibt es auch Wildgerichte, Fisch und Veganes. Süßes zum Nachtisch sowie Kaffee und Kuchen sind ebenfalls im Angebot der bewirtenden Vereine. Neben alkoholischen und antialkoholischen Getränkeklassikern gibt es auch Cocktails und beim Schottenclan Mac Gregor von Freitag bis Sonntag Whisky, Brände und Liköre – und am Sonntag Musik von der „Wine Street Pipe Band“.

Der Zeiskamer Winzer Lukas Hammelmann, der einen Jubiläumswein für Zeiskam kreiert hat, öffnet seine Weinmanufaktur am Festsonntag mit „Daydrinking x Pizza“ von 11 bis 20 Uhr.

Bauernmarkt und Ausstellung

Neben geistigen Getränken gibt es auch ein geistliches Angebot: So findet am Sonntag, 10 Uhr, in der evangelischen Kirche ein ökumenischer Gottesdienst statt und im Anschluss von 11 bis 18 Uhr ein Bauernmarkt mit über 60 Ausstellern in der Kron- und in der Pfalzstraße. Darüber hinaus ist im Rathaus die Ausstellung „historische Funde“ auf Zeiskamer Gemarkung zu besichtigen, samstags von 18 bis 20 Uhr, und sonntags von 11 bis 18 Uhr.

Kinderprogramm

Damit auch die Jugend Festfreude erleben kann, wird sonntags von 11 bis 17 Uhr „Spiel & Spaß im Kinderhof“ des TB Jahn, des Angel-, Reit- und Tennisvereins in der Pfalzstraße 29 angeboten. Kinderbasteln und Infos über den Naturschutzbund bietet dieser im Böhringer Hof beim Rathaus an.

Bimmelbahn

Eine Bimmelbahn bringt die Gäste der Jubiläumsfeier kostenlos und sicher vom Fahrradparkplatz (Hauptstraße 53) und den Autoparkplätzen am Reiterstadion, gegenüber dem Sportzentrum, im Gewerbegebiet Sauheide sowie in der Bahnhofstraße sicher auf die Festmeile. Das Bähnchen fährt täglich von eine halbe Stunde vor Öffnung bis 23.30 Uhr.

Info

Die Feier zum 1250. Jubiläum von Zeiskam findet statt von Freitag, 21., bis Montag, 24. Juni. Freitags wird ab 18 Uhr gefeiert, samstags ab 17 Uhr, sonntags ab 11 Uhr und montags ab 17 Uhr. Von den Parkplätzen zur Festmeile fährt eine Bimmelbahn, die kostenlos genutzt werden kann.



Den Jubiläumsfeier-Flyer mit weiteren Infos, Lageplan, weiteren Terminen und Impressionen von Zeiskam gibt es im Internet unter https://zeiskam1250.com/