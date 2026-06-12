Seinen neuen Rasenplatz weiht der Turnverein bei einer öffentlichen Feier am Sonntag ein. Welche Rolle dabei der Zweite Weltkrieg sowie ein altes Krankenhaus spielen.

Der Turnverein Westheim (TVW), der mit über 500 Mitgliedern größte Verein im Dorf, besitzt zwei Fußballfelder. Der nahe der Grillhütte gelegene Platz erstrahlt seit einiger Zeit in neuem Glanz. Im Rahmen des Projekts „Sandplatz ade“ wurde der in die Jahre gekommene Hartplatz in einen neuen Rasenplatz verwandelt.

Das benachbarte und Anfang der 1980er-Jahre entstandene Spielfeld, der alte Rasenplatz, der einst das Hauptspielfeld war, verursachte in der Vergangenheit vor allem bei stärkerem Regen große Probleme: Immer wieder senkten sich Teile der Fläche ab. Große und teils tiefe Löcher waren sichtbar und mussten aufgefüllt werden. „Es sind immer wieder Hohlräume entstanden“, berichtet TVW-Vorsitzender Matthias Renner.

Die Folge: Partien mussten teilweise abgesagt werden, weil große Verletzungsgefahr bestanden hätte. Die Ursache der gefährlichen Vertiefungen reicht weit zurück – bis in die Zeit des Zweiten Weltkriegs: Damals stand auf der Fläche das Hauptgebäude eines Krankenhauses, das jedoch nie in Betrieb gegangen war und später gesprengt wurde. Nach Verfüllung des Geländes entstand darauf der Fußballplatz, der heute nur noch als Trainingsplatz dient und immer wieder aufgefüllt werden muss.

„Hat Nerven gekostet“

Bereits im Jahr 2020 entstand der Gedanke, den benachbarten Sandplatz zu sanieren und daraus einen Rasenplatz zu machen. Schließlich gab es vor der Corona-Pandemie auch noch eine Erste Mannschaft, die in der C-Klasse spielte und laut Renner gute Chancen hatte, in die B-Klasse aufzusteigen. Aber: „Es musste erst abgeklärt werden, wo wir Gelder, Zuschüsse, Spenden herkriegen“, so Renner. Im November 2022 erfolgte dann der erste Spatenstich und die Arbeiten begannen. „Es hat Nerven gekostet und sich auch etwas hingezogen, weil sehr viel in Eigenleistung gemacht wurde“, betont der Vorsitzende. Und informiert, dass „acht bis zehn Freiwillige“ geholfen hätten. „Es sind nicht mehr so viele – und immer die gleichen, die helfen.“

Bereits vor gut einem Jahr waren die Hauptarbeiten beendet. Seitdem wird der neue Rasenplatz auch schon genutzt. „Feierlich einweihen wollten wir ihn aber zur 1050-Jahr-Feier der Gemeinde“, erläutert Renner.

Die Kosten für das Projekt beziffert er auf rund 100.000 Euro. 70.000 Euro davon kamen durch Spenden und Zuschüsse zusammen, 30.000 Euro musste der Verein selbst aufbringen: „Das Geld wurde über Jahre angesammelt.“ Größter Geldgeber war übrigens der Sportbund Pfalz mit einem Zuschuss von 22.500 Euro. 20.000 Euro steuerte die Dietmar-Hopp-Stiftung und 15.000 Euro die Ortsgemeinde bei. Auch Geldinstitute, der Verein „TSG hilft“ und örtliche Firmen hatten das Projekt unterstützt. Renners besonderer Dank gilt Bauunternehmer Heribert Reichert: „Ohne ihn mit seinen Leuten und Maschinen hätten wir das nicht durchziehen können.“

Nie wieder eine eigene Erste Mannschaft?

Renner freut sich, dass sich der TVW mit dem neuen Rasenplatz für die Zukunft sicher aufgestellt hat. Er betont aber auch, dass der Verein derzeit alleine keine eigene Mannschaft stellen könne und die zehn Prozent verbliebenen Westheimer in der Spielgemeinschaft Lustadt II/Westheim aktiv seien. „Ich weiß auch nicht, ob wir jemals wieder eine eigene Erste Mannschaft haben werden“, sagt er.

Denn: „Dass ein kleiner Verein eine eigene Mannschaft hat, wird in Zukunft immer weniger werden.“ Was Renner sich aber zumindest erhofft: „Künftig wieder eine Spielgemeinschaft zu haben, bei der Westheim an erster Stelle steht“, also die meisten Spieler stellt.

Aktuell sind beim TVW neben der Spielgemeinschaft zwei AH-Teams und etliche Kindermannschaften aktiv. Die größte Angebotspalette gibt es aber im Bereich Breitensport. Zur Einweihung des neuen Platzes wird deshalb nicht nur Fußball gespielt, sondern auch geturnt und getanzt. Bereits am Samstag veranstaltet der TVW-Elferrat „Grüne Socke“ das 8. Boule-Turnier auf dem Sportgelände – mit einer Rekordbeteiligung von 24 Teams.

Termine

8. Boule-Turnier am Samstag, 13. Juni, ab 10.30 Uhr. Feierliche Einweihung und Einsegnung des neuen Rasenplatzes mit Rahmenprogramm sowie Essen und Trinken am Sonntag, 14. Juni, ab 11 Uhr, auf dem Sportgelände. An beiden Tagen gibt es eine Tombola.

