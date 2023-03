Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Um die rund 20.000 Bürger in der Verbandsgemeinde Lingenfeld und der Ortsgemeinde Zeiskam auch künftig sicher mit Trinkwasser versorgen zu können, will der Wasserzweckverband (WZV) Germersheimer Nordgruppe einen neuen Tiefbrunnen am Wasserwerk Weingarten bauen. Geld gibt der WZV auch noch für zwei weitere Investitionen aus.

Der WZV gewinnt das Wasser über Förderbrunnen an den Wasserwerken in Zeiskam und Weingarten. Das Problem: Einer der beiden Brunnen in Weingarten, der Brunnen III, der 1962 gebaut wurde