Nach Jahrzehnten der Verwahrlosung geht es am „Schandfleck“ voran. Im Gewölbe wartete auf die Arbeiter eine Überraschung. Die nun für immer begraben ist.

Schandfleck. So haben die Kandeler ein Grundstück an prominenter Stelle getauft, das seit über 20 Jahren an der Ecke Bahnhofsstraße/Hauptstraße immer weiter verfällt. Einst befand sich dort ein Wohn- und Geschäftshaus, bei einem Brand kamen zwei junge Griechen ums Leben. Das Gebäude wurde abgerissen, die Fläche blieb – bis auf ein kleines Haus am oberen Ende Richtung Marktstraße – leer und wucherte zu. Sämtliche Versuche der Stadt, das Grundstück zu erwerben, scheiterten, alle hochfliegenden Pläne für eine mögliche Nutzung wurden nie umgesetzt.

Aber inzwischen tut sich was: Anfang 2025 verkündete Bürgermeister Michael Gaudier, dass man im Gespräch mit dem privaten Besitzer sei, dem die Fläche gehöre. Ende Oktober 2025 konnte die Stadt Kandel dann das Grundstück erwerben. Und am Montag, 11. Mai, rollten schließlich die Bagger an.

Im Gewölbekeller war der Boden gefliest. Foto: gaudier/oho

Im Gewölbekeller stießen die Arbeiter auf eine Überraschung: Eine Gaststätte, die nie eröffnet worden war. Theke und Zapfanlage waren komplett intakt, der Boden war gefliest, auch die Einrichtung schon vorhanden. Sogar geschlossene Flaschen sollen gefunden worden sein. Der damalige Besitzer habe keine Betriebserlaubnis bekommen, sagt Bürgermeister Gaudier gegenüber der RHEINPFALZ. Die Aufsichtsbehörde habe den Keller geschlossen, bevor er jemals eröffnet werden konnte. Schon damals war der Brandschutz ein Thema. Und auch sonst galten die Räume als ungeeignet: Die kleinen Fenster, die für Licht und Frischluft sorgen sollten, waren exakt so angebracht, dass die Abgase der an der Ampel wartenden Fahrzeuge in den Keller geblasen worden wären.

Keller ist Geschichte

Nach der großen Investition, die aber nie über einen Gaststättenbetrieb gegenfinanziert worden war, musste der verhinderte Gastwirt Insolvenz anmelden. Nun sind auch die Gasträume im Gewölbe endgültig Geschichte: „Es war Gefahr im Verzug, die Kellerdecke muss eingeschlagen werden“, erläutert Bürgermeister Gaudier. Der Gewölbekeller werde aufgefüllt. Dies sei auch für den geplanten ebenerdigen Zugang notwendig.

Nun soll es bald an die konkreten Pläne für den Platz gehen, der an der Stelle entstehen soll. Vor 20 Jahren waren noch 800.000 Euro für die Gestaltung vorgesehen, inzwischen sollte alleine die Planung schon 60.000 Euro kosten. Doch dies habe man gestoppt und arbeite jetzt mit einem deutlich niedrigeren Betrag, so Gaudier. Auch die Gestaltung mit Bäumen und Bänken soll zwar geschmackvoll, aber möglichst kostengünstig erfolgen. Außerdem sollen die gelben Sandstein-Quader, die sich auf der Fläche befinden, künftig zum Beispiel zur Abgrenzung genutzt werden.

Name wird weiter gesucht

Hinsichtlich des Namens für den Platz hatte die Stadtspitze erst „Platz der Demokratie“ ins Spiel gebracht. Inzwischen wurde aber Kritik laut, dass der eher kleine Platz dem großen Thema nicht gerecht würde. Daher denke man jetzt vielleicht über eine Bürgerbeteiligung hinsichtlich der Namensauswahl nach, so Gaudier.

Über das Programm „Aktive Stadt“ werden Platzgestaltung und Grunderwerb zu 80 Prozent gefördert. Mit den Details sollen sich bald die Gremien der Stadt befassen, am 21. Mai der Ausschuss für Stadtentwicklung und am 28. Mai der Stadtrat. Die Aufträge könnten dann im Sommer vergeben werden, hofft Gaudier. Bis dahin soll ein werbeplakatfreier Bauzaun davon künden, dass der Schandfleck bald keiner mehr ist.