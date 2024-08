Auf ein Auto, das ohne Kennzeichen unterwegs war, stieß am Freitagabend eine Polizeistreife in der Theobaldstraße. Wie sich bei der anschließenden Kontrolle herausstellte, führte ein 21-Jähriger aus Germersheim eine Probefahrt durch, da er beabsichtigte das Fahrzeug zu kaufen. Dass am Fahrzeug keine Kennzeichen angebracht waren, sei ihm nicht aufgefallen. Der Halter des Fahrzeugs gab an, dass das Fahrzeug weder zugelassen noch versichert sei. Dies habe er dem 21-Jährigen auch gesagt, was dieser aber bestritt. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leitete gegen Halter und Fahrer ein Strafverfahren wegen des fehlenden Versicherungsschutzes ein.