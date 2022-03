Auf ein geteiltes Echo stieß der Antrag eines Bürgers, der an der Bellheimer Hauptstraße auf einem Gartengrundstück, einer Baulücke in zweiter Reihe erst vier, zuletzt drei kleine Tiny-Häuser bauen will.

Laut Ortsbürgermeister Paul Gärtner (FWG) sollen sie zu Wohnzwecken dienen, nicht als Ferienhäuser. Rainer Strunk sprach sich im Gemeinderat für die SPD „aus optischen Aspekten“ gegen das laut Sitzungsvorlage von der Bauabteilung für zulässig befundene Bauvorhaben aus. CDU-Fraktionssprecher Thorsten Metz räumte zwar ein, dass Bauherren prinzipiell auf ihren Grundstücken machen könnten, was sie wollen, aber in diesem Fall würden auf der Hauptstraße benötigte Parkplätze wegfallen. Deshalb sei er dagegen. Christian Hambsch (FDP) bezweifelte die Stichhaltigkeit dieses Arguments. Gärtner sagte, wenn der Grundstückseigner nicht seiner Verpflichtung nachkomme, ausreichend Parkplätze vorzuhalten, könne er diese ablösen. – Das würde bedeuten, dass er der Gemeinde dafür Geld zahlen müsste. – Letztlich sprachen sich zehn Ratsmitglieder gegen das Vorhaben aus, neun dafür und vier enthielten sich. Dabei stimmten die Fraktionen nicht geschlossen ab.

Einstimmig hingegen fiel der Ratsbeschluss zu einem Antrag der FWG aus. Demnach soll geprüft werden, ob auf dem Gelände des alten Spielplatzes in der Goerdelerstraße Tiny-Häuser aufgestellt werden können. FWG-Fraktionssprecher Sebastian Weinheimer begründete den Antrag damit, dass es gelte, den Bürgern neue Wohnformen anzubieten. Ein Ratsmitglied sagte, dass auf das Gelände drei, vier der Häuschen passen würden. Beigeordneter Hermann-Josef Schwab (CDU) erinnerte daran, dass gemäß Ratsbeschluss vom September 2020 das betreffende Grundstück mit einem Einzelhaus bebaut werden soll. Bürgermeister Gärtners Vorschlag, man könne den Antrag grundsätzlich prüfen, schloss sich der Rat an.