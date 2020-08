Das Thema Kinderbetreuung beschäftigt die Ortsgemeinde Winden. Laut Kita-Leitung übersteigt die Nachfrage nach Ganztagsplätzen schon jetzt bei Weitem das Angebot. Darüber wurde auch in der jüngsten Ratssitzung diskutiert. Er habe sich nicht gegen die Schaffung weiterer Ganztagsplätze in der Kita Winden ausgesprochen, schreibt Ratsmitglied Christoph Foos nun in einer Stellungnahme zum RHEINPFALZ-Bericht vom Samstag 22. August.

Allerdings müsse wegen begrenzter Kapazitäten der „Fokus bei Auswahlentscheidungen, der Platzvergabe“ stärker auf sozialen Gesichtspunkten als bisher gerichtet werden, fordert Foos. Hier müssten Prioritäten gesetzt und sichergestellt werden, „dass wirklich jeder, der einen Ganztagesplatz zur Absicherung seiner Erwerbsmöglichkeiten etc wirklich braucht“, einen Platz erhalten kann. Was jedoch laut Foos „nicht funktionieren kann ist, dass jeder, also auch solche die einer Erwerbsarbeit lediglich zur Selbstverwirklichung nachgehen, in der gegebenen Lage bei begrenzten Kapazitäten einen Anspruch erhebt und diesem auch nachgegeben wird.“