Ob und wenn ja, wo von wem ein zweites sogenanntes Mehrgenerationenhaus in Bellheim gebaut wird, ist auch nach der jüngsten Gemeinderatssitzung unklar.

Als Ersatz für gemeindeeigene Mietwohngebäude im in der Straße Am Hasenspiel, deren Sanierung zu teuer geworden wäre, wurde 2020 ein sogenanntes Mehrgenerationen-Wohnhaus mit 15 Wohneinheiten für zweieinhalb Millionen Euro fertiggestellt und in der Folge bezogen. Ein zweiter Bauabschnitt war laut Sitzungsvorlage zwar im Gespräch, wurde aber „explizit nie beschlossen“. In einem „beschlossenen Konzept“ aus dem Jahr 2014 sei allerdings zu lesen, dass noch drei Gebäudeteile mit insgesamt 24 Wohneinheiten gebaut werden sollen. Entgegen dem Beschlussvorschlag der Verwaltung hat laut Sitzungsvorlage der Gemeinderat 2022 beschlossen, die Vergabe des Projekts an einen Investor vorzubereiten. Das habe sich jedoch nach einer umfangreichen Prüfung als vergaberechtswidrig herausgestellt. Im März dieses Jahres hatte der Gemeinderat auf Antrag der SPD-Fraktion beschlossen, in einer der nächsten Sitzungen einen groben Plan nebst Kostenschätzung für das bereits beschlossene zweite Mehrgenerationenhaus vorzustellen.

Zwei Varianten vorgestellt

Variante eins sieht eine aus drei Gebäudeteilen bestehende Wohnanlage mit 24 Wohneinheiten vor und einer Wohnfläche von 1670 Quadratmetern; die Kostenschätzung liegt bei 5,6 Millionen Euro. Variante zwei sieht eine aus zwei Gebäudeteilen bestehende Wohnanlage mit 15 Wohneinheiten vor und einer Wohnfläche von 1050 Quadratmetern; die Kostenschätzung liegt bei 3,7 Millionen Euro. Zum zeitlichen Ablauf heißt es in der Sitzungsvorlage, dass nach Vergabe der Planungsleistungen und dem Genehmigungsantrag bis Spätjahr 2025 Ausschreibung und Baubeginn im Sommer 2026 und die Fertigstellung Ende 2027 erfolgen könnte.

Der Gemeinderat sprach sich einstimmig prinzipiell für den sozialen Wohnungsbau aus. Bevor jedoch neben dem Mehrgenerationen-Wohnhaus im Norden Bellheims ein zweites gebaut wird, soll geprüft werden, ob als Standort nicht auch das Gelände des Bauhofs im Süden infrage kommen könnte, der umziehen soll.