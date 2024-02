Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nicht an allen Problemen bei Nolte Möbel sind Corona und der Ukraine-Krieg schuld, manches ist auch hausgemacht.

Seit 70 Jahren ist Nolte Möbel am Standort Germersheim zuhause. Viele der oft langjährigen Mitarbeiter identifizieren sich mit dem Betrieb, dessen Name in der Branche seit vielen Jahren einen guten