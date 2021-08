„Es fühlte sich an, als habe man die Hand voller Asse, aber das Leben spielt Schach“, beschreibt Denise Grauer aus Steinweiler ihre Aufgabe als Pfälzische Weinprinzessin in diesem Corona-dominierten Amtsjahr, das am 1. Oktober mit der Wahl der neuen Weinkönigin enden wird. Sie hätte sich natürlich wie ihre vier Kolleginnen gefreut, wenn man das Amtsjahr einfach – wie kurz diskutiert – verlängert hätte.

Zwar musste die Wahl am 2. Oktober letzten Jahres ohne Publikum stattfinden, trotzdem ist Denise Grauer mit viel Optimismus, Erwartungen, Energie und bester Vorbereitung als Weinbotschafterin für die Pfalz in dieses Jahr gegangen. In guten Zeiten warten auf die Weinhoheiten über 300 Termine, die sie sich jeweils aufteilen, um die Pfalz und den Pfälzer Wein zu repräsentieren. Neben den Highlights wie der Grünen Woche in Berlin, der ProWein-Messe in Düsseldorf, „Wein am Dom“ in Speyer oder dem Weinlesefestumzug in Neustadt, machen dabei gerade die Auftritte auf den geselligen Pfälzer Weinfesten sowie die Begegnungen mit bekannten Persönlichkeiten die Besonderheit des Amtsjahres oft aus.

Aufstehen, Krönchen richten weitermachen

„Ja, ich war zunächst natürlich auch frustriert. Allerdings nützt es nichts, sich über Gegebenheiten zu ärgern, auf die man keinen Einfluss hat. Es gilt nach vorne zu gehen, und vieles hängt auch von der eigenen Einstellung ab“, meint die „Prinzessin ohne Volk“. Da hilft auch der Vorsatz nach dem Hinfallen: „Aufstehen, Krönchen richten, weitermachen“.

Die große Pfalzwein-Messe „Wein am Dom“ wurde erfolgreich zur „Wein@Dom“, bei der die Weinhoheiten Weinproben zu verschiedenen Themen mit Experten online besprachen. Wichtig war dabei für Denise Grauer, die sich auch vor der Kamera als hervorragende Moderatorin erwies, in diesem Format nicht nur Weine zu verkosten und zu besprechen, sondern vor allem auch das Kennenlernen der Menschen hinter dem Produkt. Um dies dem Zuschauer auch zu vermitteln, machte sie sich die Mühe, alle Weingüter zu besuchen, und mit Winzern und Kellermeistern persönlich zu sprechen. Neben den gemeinsamen Verkostungen gab es so auch mal ausgedehnte Kellerführungen, spontane Traktorfahrten zum Weinberg oder gesellige Abende beim gemeinsamen Abendessen. „Der schönste Moment ist immer, wenn im Gespräch die Augen der Winzer zu leuchten beginnen und man die Leidenschaft für ihr Produkt spüren kann. Ich jedenfalls habe sehr viel Respekt und Demut vor deren Mühe und Arbeit, die ja auch in großer Abhängigkeit zur Natur steht.“

Zusammenarbeit mit Touristikern

Mit der einzigen „südlichen“ Repräsentantin gibt es inzwischen zudem eine enge Zusammenarbeit mit den Tourismus-Verantwortlichen im Kreis Südliche Weinstraße, Kreis Germersheim und der heimatlichen Verbandsgemeinde Kandel. Hier startete bereits eine „Royale Radtour“ mit Besuchen bei Winzern und Direkterzeugern als recht heitere erfolgreiche Veranstaltung. Und weitere Aktivitäten werden nun gemeinsam konzipiert.

Nach und nach füllte sich der Terminkalender der engagierten und initiativen Weinhoheit dann doch: Neben kurzen Werbefilmen, zahlreichen Online-Weinproben und einigen Präsenzeinladungen, ist schon der hoheitliche Termin-Alltag eine Herausforderung. Schließlich bewältigte Denise Grauer diese Aufgaben im 14-Tage-Pendelrhythmus über 550 Kilometer neben ihrer anwaltlichen Vollzeittätigkeit in einer Hamburger Sozietät.

Lehrauftrag für die Prinzessin

Und inzwischen ergaben sich für Denise Grauer in diesem Jahr bemerkenswert neue Weichenstellungen und Perspektiven. So erhielt die 33-Jährige einen Lehrauftrag für Weinrecht an der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer, und sie berät künftig (vornehmlich) in der Pfalz auch zu sämtlichen agrar- und weinrechtlichen Fragestellungen. Damit ergeben inzwischen Beruf, heimatliches Engagement und die Leidenschaft für Wein eine wunderbare Symbiose.