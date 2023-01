Rainer I. und Ulrike I., mit bürgerlichen Namen Rainer Blum und Ulrike Huck, heißen die neuen närrischen Regenten in Rülzheim. Am Samstagabend wurden sie bei der „Night of Carnival“ der Karnevalsgesellschaft rot-weiß „Die Stecher“ (KGR) in der Dampfnudel inthronisiert. Die beiden Vollblutkarnevalisten regieren das Rülzheimer Narrenvolk nun bis Aschermittwoch.

Prinz Rainer I., im Hotzenwald aufgewachsener, über das Schnakendorf Leimersheim nach Rülzheim eingewanderter Kundenberater und Anwendungstechniker, ausgebildeter Schreiner im Holzbau sowie Sandstrahler und Industrielackierer, Weißherbstschorle liebender Garagenhocker, Primadonna und Eventmanager des Männerballetts sowie Mitglied der närrischen Elf lautet der Narrenname des Prinzen. An seiner Seite seine Traumfrau und Lieblichkeit Prinzessin Ulrike, aus dem Hause Kutterer, im Exil in Karlsruhe aufgewachsene, nach Rülzheim auf die richtige Rheinseite gezogene Personalerin der Stadtwerke Karlsruhe, zum Leidwesen des Geldbeutels Schuhe und Kleider liebende Gattin ihres Prinzen mit Liebe zum Cabriofahren, Reisen und gutem Essen, Pilgerin im Pfälzerwald und auf dem Jakobsweg sowie begeisterte Tänzerin im KGR-Frauenballett sowie Mama von Christian und Madeleine ist die Titelbeschreibung der Prinzessin.

Eingebunden war die Inthronisation in ein buntes Programm mit karnevalistischen Einlagen, Akrobatik, Schautanz und Tanzmusik. Ausgelassene Stimmung nach zwei Jahren ohne Saalfasenacht sorgten für deine gute Stimmung in der Dampfnudel bis in den frühen Morgen.