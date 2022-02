Das erste Jahr als Prinzenpaar mit viel zu wenigen Terminen und ohne große Höhepunkte. Doch Joshua Dilbilir und Hannah Weickert lassen sich ihre Laune nicht verderben.

Als im letzten Jahr, am 7. November, das neue Prinzenpaar am Hofe zu Rhe-Na gekrönt wurde, konnte noch niemand vorhersagen, wie die Kampagne in Pandemie-Zeiten verlaufen würde. Jetzt, mitten in der närrischen Hauptsaison, wissen Joshua Dilbilir und Hannah Weickert, dass ihr erstes Jahr als Prinzenpaar bis zum Aschermittwoch ruhig, mit viel zu wenigen Terminen und ohne die großen Höhepunkte verlaufen wird. Die beiden Vollblut-Fasenachter lassen sich die Laune jedoch nicht verderben, haben ihr Zuhause närrisch geschmückt, bei Familie Dilbilir flattert die bunte Prinzenfahne am Haus munter im Wind.

Als Tänzer begonnen

Der 34-jährige Joshua Dilbilir ist bereits die vierte Person in seiner Familie, die zu einer Hoheit in Rhe-Na gekürt wurde. Vorgänger waren seine Tante, sein Onkel und sein Vater Metin. Er ließ es sich auch nicht nehmen, die kunterbunte Prinzenfahne für Joshua zu nähen, das Ende-Datum der Regentschaft hat er bewusst mit einem Fragezeichen versehen. Joshua, Vater eines vier-jährigen Sohnes und einer acht Monate alten Tochter, ist seit 2016 verheiratet. Klar, als ihm das Prinzenamt angetragen wurde, besprach er eine mögliche Zusage zuerst mit seiner Ehefrau Sabine. Was blieb ihr denn anderes übrig als zuzustimmen, lässt sich ihr freundliches Gemurmel am Rande des Gespräches mit dem Prinzenpaar interpretieren. Der Prinz arbeitet bei Mercedes-Benz in Germersheim, als gelernter KfZ-Mechatroniker kümmert er sich um das Instandhalten von Gabelstaplern. Seine närrische Laufbahn startete er 2011. „Ich wirkte in der Showtanz-Gruppe meines Papas, den ’Oldies but Goldies’, mit und wurde Mitglied im Elferrat. Und unterstützte natürlich alle Hoheiten aus meiner Familie bei ihren vielfältigen Aufgaben.“

Auftritt mit viel Wind

Prinz Joshua I. und Prinzessin Hannah I. hatten bisher nur einen offiziellen Termin, bei einem Treffen des Karnevalsvereins „Herxemer Wind“. „Es war tatsächlich extrem stürmisch bei dem Außentermin“, berichtet Hannah. „Ich glaube, ich bin die erste Prinzessin aus Neupotz, mein Mädchenname war das Orts-typische Gehrlein, am Rheinzammer Narrenhof.“ In ihrem Heimatdorf tanzte sie in der Garde und bei der Schautanzgruppe, seit zehn Jahren gehört sie zum Buttons-Teams der Rheinzaberner Fasenacht. Und kennt sich damit bestens am närrischen Hof im Römerdorf aus.

Seit letztem Jahr ist sie verheiratet und lebt mit ihrem Ehemann John in Landau. Von dort pendelt sie zu ihrer Arbeit nach Rülzheim, wo sie bei MTS als Leitungsassistentin im Vertrieb arbeitet. In ihrer Freizeit spielt sie Klarinette im Musikverein „Seerose“ Neupotz und gehört zum Vorstandsteam des Vereins. „Mit meinem Mann, der kein Fasenachter ist, mich aber tatkräftig unterstützt, fahre ich gerne mit dem Fahrrad an die Weinstraße.“ Für sie kam die Anfrage, ob sie Prinzessin werde möchte, schon überraschend, weil sie nicht aus Rheinzabern komme. „Ich habe mich umso mehr gefreut“, so Hannah Weickert.

Kleine Fasenacht-Partys

Die prunkvollen Kostüme, die das Prinzenpaar üblicherweise ab der ersten Prunksitzung trägt, bleiben in dieser Saison im Schrank, in der Hoffnung, dass sie in der nächsten Kampagne endlich passend präsentiert werden können. „Relativ kurzfristig haben wir uns in Rhe-Na entschlossen, doch ganz klein Fasenacht zu feiern“, freut sich das Prinzenpaar auf einige wenige Auftritte. Am Samstag steigt im Museumshof eine Corona-konforme Party mit offener Bühne, montags eine Kinderparty und dienstags ein närrischer Ausklang.