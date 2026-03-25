Nutzer des Bürgerhauses müssen ab Juli tiefer in die Tasche greifen: Die Gebühren steigen teilweise um bis zu 50 Prozent.

Im Oktober 2021 hatte der Gemeinderat letztmals die Entgelte für Westheims gute Stube geändert und mehrheitlich beschlossen, dass sich künftig die Preise an der Anzahl der gebuchten Räume orientieren sollen.

Großen Einfluss auf die Kosten hatte auch, wer die Halle mietete: Auswärtige Nutzer mussten das Doppelte dessen zahlen, was für Einheimische fällig wurde. In Zahlen ausgedrückt: Der kleine Saal kostete für Westheimer 50 Euro, für Auswärtige 100 Euro, plus jeweils 100 Euro Kaution; der kleine Saal mit Küche kostete für Einheimische 150 Euro, für Auswärtige 300 Euro, 200 Euro Kaution wurden fällig; der große Saal kostete 200 Euro für Einheimische, 400 Euro für Auswärtige, 200 Euro Kaution; der große Saal mit Küche kam für Einheimische auf 300 Euro, 600 Euro für Auswärtige, 300 Euro betrug die Kaution; und das gesamte Bürgerhaus kostete 400 Euro für Einheimische und 800 Euro für Auswärtige, 500 Euro betrug die Kaution.

Weiss: Anhebung vergleichsweise moderat

Zwischenzeitlich wurde das Bürgerhaus für 1,65 Millionen Euro saniert und dessen Benutzungsordnung überprüft. Weil einige Punkte nicht mehr zeitgemäß waren, hatte der Kulturausschuss dem Gemeinderat einstimmig empfohlen, die Benutzungsordnung, angelehnt an die neue Nutzungsordnung der Goldberghalle in Lingenfeld, zu aktualisieren und auch die Gebühren etwas anzupassen. Dieser Empfehlung ist der Gemeinderat am Montag ebenfalls einstimmig gefolgt.

Der fürs Bürgerhaus zuständige Beigeordnete Gerhard Weiss (FWG) betonte, dass die Mietpreise „im Vergleich zu anderen Häusern im Umfeld moderat angehoben“ würden. Konkret: Prozentual um jeweils 50 Prozent teurer wird es ab Juli sowohl für Westheimer als auch für Auswärtige beim Mieten des kleinen oder großen Saals. Der Preisaufschlag für den großen Saal mit Küche liegt bei gut 33 Prozent, der für das gesamte Bürgerhaus bei fast 19 Prozent. „Nur“ rund 17 Prozent Mehrkosten werden beim Buchen des kleinen Saals mit Küche fällig.

Konditionen für Vereine und Gruppen bleiben gleich

In absoluten Zahlen ausgedrückt: Der kleine Saal kostet künftig für Westheimer 75 Euro, für Auswärtige 150 Euro, plus jeweils 100 Euro Kaution; der kleine Saal mit Küche kommt auf 175 Euro für Westheimer, 350 Euro für Auswärtige, 200 Euro Kaution; der große Saal wird für Einheimische 300 Euro kosten und 600 Euro für Auswärtige, die Kaution beträgt 300 Euro; für den großen Saal mit Küche müssen Einheimische 400 Euro zahlen, Auswärtige 800 Euro, die Kaution kommt auf 500 Euro; und das gesamte Bürgerhaus kostet für Einheimische künftig 475 Euro, 950 Euro für Auswärtige, und es müsen 500 Euro als Kaution hinterlegt werden.

Werden die technische Ausstattung des Bürgerhauses (Beamer, Leinwand, Tonanlage mit Mikrofonen) oder Personal (Hausmeister) in Anspruch genommen, fallen weitere Kosten an. Wie bereits bisher dürfen örtliche Vereine und Gruppen aber das Bürgerhaus bei Veranstaltungen auch weiterhin zweimal jährlich mietfrei nutzen. Übungs-, Trainings- und Gruppenstunden bleiben ebenfalls mietfrei.