Brennholz wird in Rülzheim teurer. Seit dem Jahr 2014 ist der Preis für Polterholz im Gemeindewald unverändert. Für Hartholz wurden je Festmeter 50 Euro bezahlt, für Nadelholz 33 Euro. Da in den umliegenden Revieren die Holzpreise höher liegen, empfahl Revierförster Jürgen Wenzel die Preise anzuheben. Damit will er „starken Preisgefällen, Holztourismus in ’billigere Gemeinden’ und hoher Vorratshaltung“ entgegen wirken. Der Gemeinderat stimmte einstimmig zu. Künftig kostet der Festmeter Hartholz 55 Euro, je Festmeter Nadelholz müssen 35 Euro bezahlt werden. Umgerechnet liegt der Preis je Raummeter oder Ster bei zirka 39 Euro für Hartholz und etwa 25 Euro für Nadelholz.