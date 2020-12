Innenminister Lewentz: Wer nicht wegschaut, kann Leid verhindern. Germersheimerin erhält Preis für vorbildlichen couragierten Einsatz.

„Gesellschaftlicher Zusammenhalt, Solidarität und engagiertes Eintreten für andere sind in herausfordernden Zeiten, wie wir sie gerade erleben, von ganz besonderer Bedeutung“, so Innenminister Roger Lewentz bei der Verleihung des Preises für Zivilcourage in Mainz. In der letzten Woche habe ein furchtbares Verbrechen in Trier das Land erschüttert. „Unser tiefes Mitgefühl gilt den Angehörigen der Opfer, den Verletzten und den Menschen, die Zeugen dieser Gewalttat geworden sind“, sagte der Minister.

Die Preisträger des Zivilcourage-Preises hätten sich dafür eingesetzt, dass menschliches Leid verhindert wurde. „Sie haben nicht weggeschaut und sich darauf verlassen, dass ein anderer helfen wird. Sie sind zur Tat geschritten und haben schlimmeres Leid verhindert. Das ist vorbildlich und auszeichnungswürdig“, betonte Minister Lewentz an die Adresse der Ausgezeichneten. Alle Preisträgerinnen und Preisträger erhalten ab diesem Jahr zusätzlich zu der Skulptur und der Urkunde auch einen von der Stiftung Kriminalprävention Rheinland-Pfalz zur Verfügung gestellten Geldpreis in Höhe von 500 Euro pro Person.

Den Preis für Zivilcourage hat auch Tatjana Gerzen aus Germersheim erhalten, die gemeinsam mit Thomas Warkentin aus Rhaunen einen Suizid auf der Kyrburg verhindert hat. Gerzen besuchte mit Warkentin die Kyrburg in Kirn. Dort wurden sie Zeugen eines möglichen Suizidversuchs eines Mannes, der bereits jenseits des Sicherungsgeländers stand. Während Thomas Warkentin einen Notruf absetzte, gelang es Tatjana Gerzen den Mann vom Abgrund wegzuziehen und in ein Gespräch zu verwickeln.