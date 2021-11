Der Gymnasiast Paul Buda hat einen Solartracker für grüne Energie entwickelt. Für das Chipdesign hat er einen Preis bei einem bundesweiten Schülerwettbewerb erhalten. Auch Kontakte in die Industrie werden aufgezeigt.

Sein Solartracker für grüne Energie läuft, und Paul Buda (17) vom Goethe-Gymnasium Germersheim ist stolz auf sein Projekt. „Zuerst habe ich mir überlegt, was mein Solartracker zum Schluss alles können soll“, sagt er. „Dann habe ich mir die Aufgabe in kleinere Teilaufgaben unterteilt und diese nach und nach abgearbeitet, bis letztendlich alles so funktioniert hat, wie ich es mir am Anfang vorgestellt habe.“

Paul Buda hat bei dem bundesweiten Wettbewerb „Invent a Chip“ mitgemacht. Es standen Lösungsstrategien für den Klimawandel, neue Mobilität und die Energiewende auf dem Programm. Mikrochips können dabei helfen, viele dieser Herausforderungen zu lösen, teilt der Ausrichter, die Technologieorganisation VDE, mit. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) fördert den Online-Wettbewerb. Rund 1000 Schülerinnen und Schüler der Klassen 8 bis 13 aus ganz Deutschland haben mitgetüftelt. Sie haben komplexe Themen der Mikroelektronik und praktische Aufgaben aus dem Ingenieurbereich bearbeitet und eigene Projekte entwickelt. „Wir stärken so schon heute unseren Mikroelektronikstandort, indem wir den Nachwuchs gezielt fördern“, sagt Ansgar Hinz vom VDE.

Im Austausch mit Profis

Die zehn Besten bekamen eine Zusatzaufgabe gestellt, die das Institut für Mikroelektronische Systeme an der Universität Hannover entwickelte. „Mit den Solartrackern haben wir eine spannende Anwendung aus dem Bereich Nachhaltigkeit gefunden. Hier können wir zeigen, dass Mikrochips nicht nur Energie verbrauchen, sondern in der Lage sind, die Produktion von grüner Energie zu vergrößern“, sagt Koordinator Nicolai Behmann vom Institut in Hannover. Das Können und die Kreativität der Jugendlichen habe ihn begeistert: „In der Geschwindigkeit, wie sie die Aufgaben bewerkstelligten, kann ich das nicht mal von unseren Studierenden erwarten.“ Die jungen Chipdesignerinnen und Chipdesigner entwickelten Zusatzfunktionen, kreierten einen komplexen Zähler in echter Hardware und seien extrem schnell und selbstsicher im Umgang mit den neuen Technologien gewesen. Sie standen regelmäßig im Austausch mit den Profis.

Besuch in der Mikrochip-Fabrik

„Das Tutorial war sehr hilfreich und hat wichtige Tipps gegeben“, sagt Paul Buda, der ein Preisgeld von 500 Euro erhält. Am meisten Spaß habe mir das Testen und Entwickeln mit dem Solartracker gemacht. Der Gymnasiast kann sich vorstellen, demnächst Informatik zu studieren.

Neben den Siegprämien erhalten alle zehn Preisträgerinnen und Preisträger Kontakte zu Industrie und Hochschulen, besuchen eine Mikrochip-Fabrik in Dresden und können ein mehrtägiges Praktikum bei Bosch in Reutlingen absolvieren.

Info

Weitere Informationen zum Schülerwettbewerb unter www.invent-a-chip.de. rhp