Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Montag endet das kostenlose Bürgertest-Angebot für alle. Bis auf wenige Ausnahmen wird der Corona-Schnelltest künftig für die meisten Menschen kostenpflichtig. Bei den Preisen der Schnelltests dürfte es in der Südpfalz deutliche Unterschiede geben und auch in der Frage, wie sinnvoll die neuen Regelungen sind, unterscheiden sich die Sichtweisen deutlich.

„Wir haben erstmal vor offen zu lassen“, sagt Maximilian Wilhelm von der Corona-Teststation am Maximiliancenter. Er gehe zwar von einem deutlichen Einbruch der Anzahl der Testwilligen