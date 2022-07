Der Siegeszug der AG „Schülerwettbewerbe“ am Europa-Gymnasium hält an: Nachdem die Schülerinnen und Schüler vor einigen Wochen durch ihren Hauptpreis beim Schülerwettbewerb der Bundeszentrale für politische Bildung 600 Euro Preisgeld gewonnen hatten, feierten sie vergangene Woche den nächsten Erfolg.

Bei „Mitgedacht – mitgemacht“, dem Schüler- und Jugendwettbewerb des Landtages Rheinland-Pfalz in Zusammenarbeit mit der Landeszentrale für politische Bildung, räumten Charlotte Funk (7c), Julia Griesbeck (7c), Mariella Haas (7c), Steffen Steeg (7c), Torben Weber (7c), Jarno Werling (7c), Joeline Baumann (9f), Amaya Hoffmann (9f) und Marietta Wronka (9f) den 1. Preis in der Kategorie „Gymnasium, Sekundarstufe I“ ab. Ihr Videobeitrag in der Kategorie „Glückwunsch zum Jubiläum! 75 Jahre Rheinland-Pfalz“ überzeugte die Jury, welche in ihrer Laudatio vor allem die Multiperspektivität, die Interviews mit verschiedenen Vertreterinnen und Vertretern aus der Politik sowie die eigens erstellte Umfrage unter den Schülerinnen und Schülern des Europa-Gymnasiums lobte.

So erhielten die Schüler im Plenarsaals des Landtags von Bernhard Kukatzki, Präsident der Landeszentrale für politische Bildung, und Hendrik Hering, Präsident des Landtages, ihre Urkunde und einen Preis: Einen Tagesausflug, den die Landeszentrale für politische Bildung vollständig sponsort.