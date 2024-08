Aufregendes und Anregendes aus der Welt der biblischen Geschichten verspricht die Sommerpredigtreihe, zu der die Protestantische Kirchengemeinde Germersheim an den vier Sonntagen ab dem 11. August einlädt. Unter der Überschrift „Sex and Crime“ stehen biblische Geschichten im Mittelpunkt, die sich um kriminelle Machenschaften und sexuelle Eskapaden drehen. Der Bibel seien keine menschlichen Emotionen, nichts Tiefgründiges und auch nichts Abgründiges fremd. Das mache sie lebenstauglich und alltagsfit, so die Veranstalter. Sie versprechen in der Predigtreihe spannende und ungewöhnliche Perspektive auf biblische Einsichten, die auch heute durchs Leben tragen.

Die Termine und Titel der Predigtreihen-Gottesdienste sind:

Sonntag, 11. August: „Jetzt geht's (aber) los - oder: Der gesenkte Blick“ (1. Mose 4) mit Prädikant Karlheinz Saltzer ;

Sonntag, 18. August: „Ein letzter Kuss- dann macht er Schluss. Eine Hass-Liebe?“ (Lukas 22) mit Pfarrerin Christine Klein-Müller;

Sonntag, 25. August: „Heiße Leidenschaft und kalte Steine“ (Johannes 8) mit Dekan Dr. Michael Diener;

Sonntag, 1. September: „König vertuscht Ehebruch mit Mord“ (2.Samuel 12) mit Pfarrer Traugott Oerther.

Alle Gottesdienste finden in der Protestantischen Versöhnungskirche Germersheim (Marktstraße 19) statt und beginnen jeweils um 10 Uhr. Im Anschluss sind alle Gottesdienstbesucher zum Kirchencafé eingeladen.