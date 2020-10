Pater Leppich – ein in den 1960er und 1970er Jahren in der deutschen Öffentlichkeit durch die Art seiner unkonventionellen Volks- und Straßenpredigten populärer Theologe – sprach im Oktober 1970 in der Germersheimer Pfarrkirche St. Jakobus zum Thema „Kirche der Zweifler“. „Er versteht es, die Menschen aufzurütteln, weil er die Dinge beim Namen nennt“, schrieb die RHEINPFALZ im Vorfeld des Besuchs.