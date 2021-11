Am Samstag, 27. November, 10 bis maximal 15 Uhr – solange der Impfstoff reicht – findet eine Corona-Impfaktion des Praxisteams Dr. Simone Heder, unterstützt von der Gemeinde Bellheim und dem DRK-Ortsverein in der Bellheimer Festhalle statt. Die Impfung erfolgt mit dem Wirkstoff von Biontech. Zielgruppe sind Zweit- und Drittimpfungen. Jugendliche zwischen zwölf und 16 Jahre müssen in Begleitung eines Erziehungsberechtigten sein. Jugendliche im Alter von 16 bis 18 Jahren müssen eine schriftliche Einverständniserklärung eines Elternteils vorweisen. Alle Impfwilligen müssen Personalausweis, Impfpass und Versichertenkarte mitbringen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.