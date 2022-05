Wer in Schaidt wohnt, der genießt ein besonderes Privileg: Seit Jahrhunderten nämlich gibt es ein Recht auf den Bezug von Prügelholz (auch Astholz genannt, Durchmesser bis 15 Zentimeter) aus dem nahen Bienwald.

Der ist zwar Staatswald, wird zurzeit vom Forstamt Bienwald verwaltet und durch Revierförster Frank Müsel betreut, liegt aber direkt vor der Haustür des Wörther Ortsbezirkes. Menschen aus Schaidt konnten nämlich bisher in Eigenregie aufgearbeitetes Prügelholz, das getrennt gesetzt oder geschätzt wurde, kostenlos beziehen. Nur die Bereitstellungskosten mussten bezahlt werden. Ein Ster kostete 2017 beispielsweise 18 Euro.

Nun wurde der Wald nicht nur zur Hälfte etwa in das Naturschutzgroßprojekt Bienwald einbezogen und nach den FSC Standards zertifiziert mit der Folge, dass etwa die Hälfte der Fläche nicht mehr bewirtschaftet wird. Auch durfte der Wald seit 2017 nicht mehr oder nur noch auf den Rückgassen befahren werden. In der Fläche stellte man gepoltertes Holz am Waldweg zur Verfügung. Der Preis für das Prügelholz wurde geschätzt und mit dem regulär abzurechnenden übrigen Holz abgegeben. Dies alles führte jetzt zu einer Neuregelung.

Preisnachlass von zehn Prozent

In Absprache mit dem Forstamt Bienwald erhalten Schaidter, die an Brennholz interessiert sind, künftig einen Preisnachlass in Höhe von zehn Prozent und bekommen dafür aufgearbeitetes Stammholz, das am Waldrand bereitliegt. Das Angebot richtet sich dabei nach dem regulären Holzeinschlag, Ansprüche auf zusätzliche Hiebe gibt es nicht mehr.

Wie Revierleiter Müsel hierzu auf Anfrage bestätigte, erlebe man im Augenblick eine schwere Zeit. Eingeschlagen werde fast nur noch absterbendes Holz. Gesunde Laubbäume werde man nicht fällen, nur um Brennholz zu gewinnen. Zunehmen dürfte der Nadelholzanteil. Rund zehn Prozent des Holzes falle demnach unter das „Schaidter Prügelholzrecht“. Dieses gilt künftig je Haushalt und kann nicht von mehreren Personen desselben Haushalts in Anspruch genommen werden. Auch gilt das „Prügelholzrecht“ nur für den privaten Eigenverbrauch. Interessenten können sich jährlich bis zum 15. September beim Ortsvorsteher melden.