Streit am Wochenende: Am Samstag kam es gegen 17 Uhr auf einem Tankstellengelände in der Josef-Probst-Straße in Germersheim zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei 14-jährigen Jugendlichen und einem 39-Jährigen Mann. Bei der Auseinandersetzung soll der 39-Jährige einen der Jugendlichen in den Rücken getreten haben, der hierdurch leicht verletzt wurde, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Allen Personen wurde nach der Anzeigenaufnahme ein Platzverweis erteilt.

Da der 39-Jährige trotz des ausgesprochenen Platzverweise gegen 20 Uhr wieder auf das Tankstellengelände kam und wieder laut herumschrie, wurde er in polizeiliches Gewahrsam genommen. Bei der Ingewahrsamnahme war der 39-Jährige zudem stark betrunken. Einen Atemalkoholtest wollte er jedoch auch in der Polizeizelle nicht durchführen.