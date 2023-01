Die 480 Beschäftigten von Faurecia Innenraumsysteme bekommen eine Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 3000 Euro. Sie wird in vier Tranchen gezahlt, jeweils im Januar und Februar 2023 und 2024 in Höhe von je 750 Euro. Das ist das Ergebnis von Tarifverhandlungen der IG Metall mit Faurecia.

Die Verhandlungen wurden Mitte Dezember abgeschlossen. Danach erhöhen sich die Entgelte und Ausbildungsvergütungen ab dem 1. Juli um 5,2 Prozent und ab dem 1. Mai 2024 um weitere 3,3 Prozent. Gefordert hatte die IG Metall ursprünglich eine Lohnerhöhung von 8,3 Prozent bei einer Laufzeit von nur 12 Monaten.