Der im Ruhestand in Kuhardt lebende Prälat und frühere Caritasdirektor der Diözese Speyer ist im Alter von 86 Jahren verstorben. Der in Otterberg aufgewachsene Geistliche wurde 1961 in Speyer zum Priester geweiht. Nach kurzer Kaplanszeit in Bad Bergzabern leitete er von 1969 bis 1988 das Jugendwerk St. Josef in Landau. Bischof Dr. Schlembach ernannte ihn 1989 zum Caritasdirektor der Diözese mit 55 kirchlich-caritativen Einrichtungen. In Anerkennung seiner Verdienste wurde Henrich 2002 zum Päpstlichen Ehrenprälaten ernannt. 2005 wurde er in den Allgemeinen Geistlichen Rat, das höchste Leitungsgremium des Bistums Speyer, berufen. Der allseits beliebte und stets humorvolle Geistliche bewohnte das Pfarrhaus Kuhardt und hielt einige Jahre in der St. Annapfarrei Kuhardt und in Nachbargemeinden die sonntäglichen Gottesdienste. Seine Beisetzung erfolgt auf dem Friedhof in Kuhardt, der Termin steht noch nicht fest.