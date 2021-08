Eine Powerbank hat sich beim Aufladen entzündet und ein Feuer in einem Wohnhaus in der Kriegsstraße in Oberhausen-Rheinhausen ausgelöst. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagabend, die beiden Bewohner der Wohnung versuchten noch das Feuer selbst zu löschen . Dabei atmeten sie Rauchgase ein und mussten vom benachrichtigten Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehr rückte mit mehreren Fahrzeugen an, es entstand, laut Polizei, ein Schaden von mindestens 50.000 Euro. Als Brandursache wird ein technischer Defekt vermutet.