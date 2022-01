Gestohlen, aber wieder gefunden – Post mit diesem Hinweis erhalten zur Zeit einige 100 Menschen in Wörth. Der Hintergrund: Eine Aushilfe hatte Ende November/Anfang Dezember rund 1500 Sendungen in den Wald geworfen, so die Post.

Hinweise aus der Bevölkerung haben die Post auf die Spur gebracht, so Post-Pressesprecher Heinz-Jürgen Thomeczek: „Wir gehen von rund 1500 Sendungen aus.“ Der größte Anteil seien sogenannte „E-4 Sendungen“: Werbe-, Reklame- oder Massensendungen. Es sind aber auch „E-1 Sendungen“ – vollbezahlte Pressesendungen – dabei. „Wir konnten die Sendungen durch Hinweise aus der Bevölkerung aus einen nahe liegenden Waldstück bergen“, so Thomeczek: „Diese werden zurzeit aufwendig neu verpackt und mit einem Begleitschreiben versehen.“ Das Arbeitsverhältnis mit dem befristet beschäftigten Mitarbeiter wurde beendet. Wer Briefe vermisst, kann sich an die Hotline der Post wenden: 0228 4333 112.